João Catarré agradece homenagem: “Emocionado com o carinho que chegou até mim”

José Catarré foi homenageado durante a gala dos Globos de Ouro e agradeceu o carinho recebido nas redes sociais.

Na noite deste domingo, durante a gala dos Globos de Ouro, José Catarré recebeu uma homenagem. O ator, que luta contra uma doença delicada, foi lembrado por Sara Matos e Mariana Monteiro, atrizes que contracenaram com ela em duas novelas distintas na SIC.

“Esta noite, um ator que nos é tão próximo precisa e merece a nossa ovação. Por isso, um forte aplauso para João Catarré”, pediu Sara Matos. A plateia, em pé, ovacionou o ator, com fortes aplausos.

Nas redes sociais, o ator agradeceu a homenagem e todo o carinho que recebeu. “Este ano não estive presente nos “Globos de Ouro”, mas recebi um prémio, o vosso”, começou por escrever.

“Recebi-o, emocionado, com todo o carinho com que chegou até mim. Agradeço, do fundo do coração. Obrigado”, concluiu.

De relembrar também que Sara Matos revelou à N-TV que teve a oportunidade de falar com João Catarré. “Já tive oportunidade de falar com ele e vai tudo correr bem”.