João Catarré faz nova partilha enigmática e recebe manifestações de carinho dos famosos

João Catarré fez uma nova partilha, enigmática, nas redes sociais e várias foram as celebridades que já reagiram à publicação do ator.

Longe dos holofotes e da comunicação social, João Catarré está a lutar contra uma doença delicada. O ator foi ovacionado na Gala dos Globos de Ouro, da SIC, e chegou a reagir à homenagem que lhe fizeram. “Este ano não estive presente nos ‘Globos de Ouro’, mas recebi um prémio, o vosso. Recebi-o, emocionado, com todo o carinho com que chegou até mim. Agradeço, do fundo do coração. Obrigado”, escreveu.

Esta sexta-feira, 3, João Catarré voltou a ficar ativo nas redes sociais e fez uma nova partilha, desta vez enigmática. O ator publicou uma imagem de uma libélula azul. Na caixa de comentários, rapidamente os famosos “encheram” o intérprete de mensagens emotivas.

“João! Saudades das tuas porradas pá! Agora, tou com medo! Deves estar mais forte que nunca! Forte abraço”, escreveu Rui Unas. José Mata, Sílvia Rizzo, Pedro Carvalho e Júlia Belard deixaram emojis de corações para o ator.

Também nos comentários da publicação, uma seguidora fez uma observação e interpreta a fotografia com um significado: o de viver a vida ao máximo ou um momento de muita luz.