João Catarré recorda “dinheiro fácil” no início da carreira

João Catarré revelou que houve um “deslumbramento” quando protagonizou a série “Morangos com Açúcar”, destacando o “dinheiro fácil” que ganhou, na altura.

O protagonista da novela “Terra Brava” (SIC) recordou, em entrevista com Júlia Pinheiro, a fase em que a rotina se dividia entre as gravações da primeira temporada da série juvenil da TVI e as presenças.

“Houve uma espécie de deslumbramento, claro que sim, deslumbramento económico. Era um dinheiro fácil”, confessou.

O ator lembrou o acidente que o fez pôr um ponto final às presenças. “Estava a fazer presença no Algarve e, cansado, adormeci ao volante”, relatou.

“Dentro do azar, tenho uma memória de ver os pontos vermelhos lá à frente, ou seja, alguém que ia no mesmo sentido. Podia ter acontecido o pior”, acrescentou, referindo que depois de controlar o veículo começou a chorar.

