João de Carvalho revela detalhes do problema de saúde que enfrentou

Depois de ter estado oito dias internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a um esgotamento nervoso, João de Carvalho revelou detalhes do problema de saúde.

O ator, de 67 anos, conversou com João Baião e Diana Chaves no programa “Casa Feliz” (SIC) sobre o “susto grave” que apanhou, referindo que chegou ao limite por dizer que sempre que “sim”.

“Vou ter de mudar outra coisa, João. Que é uma coisa que nós nos esquecemos, e tu também. Muitos de nós. A Maria João também se esqueceu. Existe uma palavra, além do sim, que é o não”, afirmou.

“Isto começou há alguns meses com falhas de memória, com trocas de coisas em casa, a trocar os sapatos com que saía de casa, às vezes um comportamento um pouco incoerente, uma conversa às vezes desfasada da ocasião”, relatou.

A situação piorou quando estava a meio da peça “Um Amor de Família”: “Olhava no vazio e só me apercebia da cara das pessoas, aflitíssimas, porque não percebiam o que estava a acontecer”.

Em período de recuperação, após ter tido alta hospitalar, o filho do ator Ruy de Carvalho não quer sofrer mais “sustos”. “Quero acompanhar as minhas netas e os meus filhos durante muito tempo”, rematou.