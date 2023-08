João Félix é insultado pelos adeptos do próprio clube

Durante um jogo do Atlético Madrid, João Félix foi insultado e assobiado pelos adeptos do próprio clube.

João Félix assumiu, há um tempo, ter o sonho de um dia vir a jogar pelo FC Barcelona, rival da atual equipa, o Atlético de Madrid, e do Real Madrid. Esta confissão do jogador parece ter irritado os adeptos do clube, que não deixaram passar em branco as declarações no recente encontro frente ao Granada, a contar para o arranque da liga espanhola.

O “internacional” português não foi convocado para nenhum jogo da pré-época, contudo esteve no “banco” na mais recente partida da sua equipa. O encontro decorreu no Wanda Metropolitano e, assim que o nome de João Félix foi mencionado nos altifalantes, o jogador foi fortemente vaiado. Além disso, foi ainda insultado pelos adeptos do próprio clube depois de, alegadamente, não ter respeitado um minuto de silêncio.

