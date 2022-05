João Félix e namorada, Margarida Corceiro, jantam com filho de Sérgio Conceição

João Félix e a namorada, Margarida Corceiro, jantaram, este sábado, 7 de maio, com um dos filhos de Sérgio Conceição depois da vitória do FC Porto contra o Benfica no Estádio da Luz.

O ex-jogador do Benfica assistiu ao clássico, em Lisboa, com a companheira e atriz, Margarida Corceiro, na bancada do estádio. No perfil de Instagram, os dois partilharam o momento.

“Veio apoiar o maior de Portugal”, escreveu o futebolista ao serviço do Atlético de Madrid, referindo-se à namorada.

Mais tarde, o casal aproveitou para jantar com um dos filhos do treinador do FC Porto, Rodrigo Conceição, num restaurante em Lisboa. “As noites em Lisboa são diferentes”, afirmou João Félix.

A atriz, que integra o elenco da novela “Quero é Viver”, da TVI, publicou a mesma imagem no perfil de Instagram.