João Félix tem nova namorada? Marta Díaz parece ter conquistado o coração do jogador

João Félix e Margarida Corceiro separaram-se em junho, mas, segundo avança a imprensa espanhola, o jogador parece já ter reencontrado o amor.

O desgosto ter perna curta. Afinal, João Félix parece já ter esquecido Margarida Corceiro e até surgem rumores de quem será a nova paixão do craque português.

Marta Díaz, influenciadora espanhola de 22 anos, pode ser a grande sortuda, segunda imprensa espanhola, noticiou a “Nova Gente”.

Nascida em Sevilha, Marta namorou quatro anos Sergio Reguilón, ex-jogador do Atlético de Madrid. Apesar de João ainda não se ter pronunciado acerca do fim do relacionamento com Margarida Corceiro, a troca de “gostos” entre o jogador de futebol e a influenciadora começaram a levantar suspeitas de um possível namoro.

Recorde-se que Margarida Corceiro também parece ter seguido em frente. A atriz e o piloto de F1 Lando Norris têm sido cada vez mais flagrados juntos, nos últimos dias coincidiram, inclusive, no destino de férias.