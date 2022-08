João Francisco Lima: “Sabia que o meu pai estava deprimido”

João Francisco Lima, filho mais velho do ator Pedro Lima, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e lembrou a morte do progenitor e a luta contra a depressão.

Foi esta segunda-feira, 22 de agosto, que João Francisco Lima concedeu uma entrevista ao programa “Goucha”, na TVI, e abriu o livro da sua vida.

“Há um termo técnico que define a minha situação que é o crescimento pós-traumático”, referiu.

“Passa pelo crescimento que advém de uma situação traumática, mas que para existir tem de ser uma coisa consciente e racional. O que é que eu tiro daqui e como posso ajudar outros”, acrescentou ainda.

O filho do ator revelou ainda: “Sabia que o meu pai estava deprimido. O que a maior parte das pessoas não sabe, e depois diz-se surpreendida quando estas coisas acontecem, é para o estado em que uma pessoa está num determinado momento, e para os sinais que ela dá, que não são os que estamos habituados a ver, não têm sequer noção que esses sinais podem estar a prever uma decisão como o suicídio”.

“O que nós não sabemos são os sinais, ou a dimensão dos sinais, que preveem que a pessoa possa tomar uma decisão dessa magnitude”, afirmou.

Recorde-se que Pedro Lima perdeu a vida há cerca de dois e que além de João Francisco Lima deixou ainda mais quatro filhos frutos da relação com Anna Westerlund.