João Lamoza brinca com notícias que afirmam que morreu

João Lamoza foi surpreendido com algumas notícias que dão conta da alegada morte do ator. Porém, o bom humor prevaleceu e o intérprete brincou com a situação.

Através de um InstaStory, ferramenta do Instagram, João Lamoza, que se encontra a travar uma batalha contra um cancro, partilhou uma peça jornalística que diz que este morreu.

De seguida, o companheiro de Filipa Torrinha Nunes ironizou: “Já faleci algumas vezes, mas a culpa é da Joana Reis que exagera na tequila”.

Recorde-se que recentemente João Lamoza mostrou-se nas urgências do Instituto Português de Oncologia.