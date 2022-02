João Manzarra e o mundo secreto de “A Máscara”

Seguranças, corredores secretos, concorrentes tapados e um apresentador que não sabe quem canta. A N-TV revela-lhe os segredos do concurso “A Máscara”, da SIC, que concorre aos domingos com o “Pesadelo na Cozinha”, da TVI.

São dez da manhã e, nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, os jornalistas têm três seguranças à volta. Motivo; vão conhecer os bastidores (possíveis) do programa mais secreto da televisão portuguesa – chama-se “A Máscara”, é um concurso apresentado por João Manzarra e a aposta da SIC para concorrer com o “Pesadelo na Cozinha”, de Ljubomir Stanisic na TVI. Para já, há um empate: o programa de celebridades que cantam mascaradas ganhou na estreia, mas o chef jugoslavo levou a melhor este domingo.

A caminho do estúdio, tudo está escuro e apenas uma pequena lanterna nos leva até ao “plateau”.

“Há uma zona reservada à qual só cinco ou seis pessoas têm acesso e onde os concorrentes estão em camarins individuais”, começa por descrever João Manzarra em entrevista ao nosso site.

“Eu nem sequer vejo pessoas no corredor, porque eles têm outro acesso. Além de terem um máscara do programa, que é artística, as celebridades têm uma submáscara mais confortável, ou seja, mesmo fora de palco, andam sempre mascarados. Para mim é como aqueles ovos da Páscoa, que têm sempre uma surpresa lá dentro”, brinca o anfitrião.

“Como eu próprio não sei quem são os concorrentes, acabo por apresentar e concorrer também ao programa. Só se sabe quem são os concorrentes quando um dos 12 é eliminado”, adianta.

Depois da estreia, as expectativas são as melhores: “Este programa tem ingredientes espetaculares e é muito interessante as pessoas já nem quererem saber quem são as celebridades mas torcerem pelas personagens”, que podem ser um pavão, um astronauta, um corvo ou um poodle.

Manzarra abraça este projeto depois de uma experiência marcante – e vencedora -, em “A Árvore dos Desejos”, que vai voltar em 2020. “Não sei quando volta, nem em que moldes, sei que fiz uma publicação nas redes sociais e o Daniel Oliveira respondeu publicamente a dizer que o programa ia regressar. Há essa vontade, que da minha parte também existe, o programa foi muito giro e adorei fazer. Vi todos”, remata.