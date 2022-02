João Manzarra em defesa dos animais: “Obrigado por tudo, companheiro”

O apresentador da SIC não ficou indiferente aos animais mortos no incêndio no canil de Santo Tirso e destacou o papel do cão “Maravilha” na sua vida.

Dono de um cão, “Maravilha”, João Manzarra acompanhou de perto as notícias sobre o incêndio no canil de Santo Tirso, que vitimou dezenas de animais. Esta terça-feira, o apresentador da SIC frisou a importância do cão que adotou, “Maravilha”, na sua vida.

“O meu nome é João e sou o humano do Maravilha. Um cão que estava perdido na autoestrada”, começou por lembrar Manzarra nas redes sociais

“A vida boa foi amplificada desde esse encontro. Além de me ter aproximado da natureza e de uma vida mais simples e autêntica, fez com que gostasse mais da pessoa que sou hoje. O meu pai dizia que ele é um anjo. Pode ser. Uma coisa é certa, ele é a causa de grande parte da minha alegria e isso é o que chamamos amor. Obrigado por tudo companheiro”.

Seguiu-se um apelo à adoção de animais: “Como ele, há milhares de outros cães para adotar e cuidar. Obviamente que nem todos temos de ter animais, mas como parte integrante da sociedade, somos todos responsáveis por eles. Utilizemos a razão que nos distingue como espécie para, por exemplo, criar melhores condições de resgate e acolhimento, aumentar permissão de animais em espaços públicos, denunciar e educar para evitar maus tratos e exigir legislação mais apertada”.