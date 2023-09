João Manzarra está na Suíça e visitou “o lugar onde a ‘Heidi’ viveu e cresceu”

Durante uma aventura pela Suíça, João Manzarra teve a oportunidade de visitar “o lugar onde a ‘Heidi’ viveu e cresceu com o seu avô”.

Há duas semanas na Suíça, João Manzarra viveu agora um momento único. O apresentador teve a oportunidade de conhecer uma das paisagens mais conhecidas do mundo da televisão, por onde passou a personagem “Heidi”.

A “Heidi”, criança órfã que vivia na Suíça, foi criada por Johanna Spyri em 1880 e tornou-se um verdadeiro fenómeno. A adaptação mais famosa estreou-se em Portugal em 1976 e marcou gerações.

“A ‘Heidi’ marcou uma geração mas agora já não marca tanto. É o CR7 da Suíça. Alguns poderão argumentar que é o Federer mas eu não tenho grande disponibilidade para discutir isso agora, nem sequer fui à aldeia dele”, escreveu João Manzarra nas redes sociais.

“Tive sim o privilégio de conhecer o lugar onde a Heidi viveu e cresceu com o seu avô. Um senhor impecável que lhe ensinou as maravilhas da vida no campo. Obrigado ‘Heidi’ e avô por tudo. Foi um dia espetacular”, contou.