João Manzarra abre o livro sobre fim do namoro com Jéssica Athayde

Manzarra revelou que o fim de namoro com Jéssica Athayde não ficou bem esclarecido. Isto porque não se sabe quem foi que acabou a relação amorosa.

O apresentador da SIC esteve como convidado no programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1, conduzido por Filomena Cautela. No “talk show”, o comunicador aceitou participar na rubrica “Pressão no Ar”, que consiste em responder rápido diversas perguntas.

Quando questionado sobre quem terminou o relacionamento que teve com Jéssica Athayde, João Manzarra admitiu que não sabe.

“Eu não gosto de falar publicamente sobre isso, mas ela já falou. Ela disse que fui eu, mas eu acho por acaso que não fui. Não, não, não. Acho que não fui. Foi ela por ter sido muito parvinha”, disse, em tom de brincadeira.

Lembre-se que os dois começaram a namorar em 2011. Dois anos depois, o apresentador e a atriz terminaram a relação. Atualmente, João Manzarra e Jéssica Athayde mantêm-se amigos.

