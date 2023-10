João Manzarra mostra novas imagens da aventura pela Suíça

João Manzarra tem andado pela Suíça e, entre passeios e trilhas, partilhou novas imagens das suas aventuras.

No início de setembro, João Manzarra contou, nas redes sociais, que o próximo país que ia ser palco das suas aventuras era a Suíça. Desde então, o apresentador tem explorado o país, na companhia de amigos.

Entre os seus vários passeios, Manzarra visitou “o lugar onde a ‘Heidi’ viveu e cresceu”, falando de um desenho animado infantil e de uma das paisagens mais conhecidas do mundo televisivo.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou novas imagens das suas aventuras, desta vez, no Parque Nacional Suíço, a maior área protegida do país, que se localiza perto à fronteira com Itália.

“As passadas que se seguem são no Parque Nacional Suíço, a maior área natural protegida do país e um dos melhores lugares para avistar animais. Para já só tenho estas fotografias. Os animais vão aparecer daqui a uns tempos”, escreveu na legenda da publicação.