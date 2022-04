João Manzarra não quer receber mais presentes das empresas, mas: “Gosto de sofás confortáveis”

João Manzarra fez um pedido pouco habitual nas redes sociais: pediu às empresas para pararem de enviar centenas de presentes. A não ser um, em especial…

O apresentador da SIC João Manzarra, que se prepara para voltar à antena com a segunda edição do concurso “A Máscara”, é conhecido pelo seu humor desconcertante e, nesta terça-feira, “não deixou os créditos por mãos alheias” e provou isso mesmo, ao escrever um discurso com humor às empresas que fazem chegar centenas de presentes à sua agência nesta altura de Natal.

“Na última vez que visitei a minha agência tinha um acumulado considerável de ofertas em meu nome. Agradeço a gentileza dos gestos mas a minha garagem finita não acompanha a generosidade”, começou por admitir o apresentador.

“O problema, no entanto, vai além do armazenamento e da não utilidade dessas coisas na minha vida, o problema está na insustentabilidade que todo o enviar de produto traz com ele: a sua produção, a embalagem personalizada, o transporte e a minha deslocação para o levantar. Tudo isto sem o remetente conhecer o meu interesse no objecto em causa”, acresentou.

“Um dos envios (nada contra a marca), por exemplo, trazia uma água potável em garrafa de vidro dentro de uma caixa bem bonita, personalizada com o meu nome, cheia de papéis a explicar as suas propriedades, dentro de uma outra caixa maior com esferovite.

Por acaso água até é uma coisa que gosto, mas coincidência das coincidências não é que já tinha em casa? Receber 330 ml de água que viajou centenas de kms em vidro entregue numa caixa brilhante com o meu nome em roxo é fazer de mim Cleópatra, rainha do Egipto, filha do rei Ptolemeu. Só que eu sou o Joãozinho, nascido no Areeiro, filho da Célia e do Toni, regado a torneira desde os anos 80”.

“Assim, caras entidades que gentilmente enviam coisas, se realmente acharem que faz sentido, antes de enviarem o quer que seja, iniciemos uma boa conversa. Assumo a minha parte na sociedade de consumo, mas ainda assim gosto de ter algum controlo nela”, conclui João Manzarra, que deixou, no entanto, uma dica: “Gosto de sofás confortáveis”.