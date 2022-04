João Manzarra recorda tesourinho ao lado do irmão

João Manzarra encontrou, esta terça-feira, um tesourinho lá em casa de quando era pequeno e a sua mãe costumava ter ideias “mesmo espetaculares” para o Carnaval.

O apresentador do programa “A Máscara”, da SIC, aproveitou o Carnaval para partilhar, no perfil de Instagram, uma fotografia que achou no baú das recordações e que surge ao lado do seu irmão.

“Carnaval e ‘dar tudo’ sempre foram sinónimos para a minha querida mãe que tanto amo. As máscaras eram feitas por ela e as ideias mesmo espetaculares”, explicou. “A melhor de todas foi quando decidiu vestir-me de super-homem e ao meu irmão de lagarta da fruta. Ele amou”, adiantou.

Na secção de comentários, diversas caras conhecidas como a fadista Gisela João, a atriz Jessica Athayde, os cantores Conan Osíris e Capicua mostraram-se à gargalhada com as fotografias.

