João Manzarra revela que adotou um burro: “As horas da vida dele foram presas a uma corda”

João Manzarra revelou nas redes sociais que adotou um burro, que foi resgatado recentemente depois de ter passado “todas as horas presas a uma corda”.

O apresentador tem um burro. A novidade foi revelada no direto de Bruno Nogueira, “Como é Que o Bicho Mexe?”, na noite desta quarta-feira, pelo próprio João Manzarra, que admitiu ainda que fez uma homenagem ao humorista ao chamar-lhe de “Bruninho”.

“Este é o Bruninho. Todas as horas da vida dele foram presas a uma corda num descampado com as respetivas carências. A vida dele agora é boa. Foi resgatado pelo incrível Ricardo da Amorempatia – Associação e adotado esta semana. Gosto muito dele e do que representa, a possibilidade de uma vida boa para todos os que sentem”, afirmou.

Posteriormente, realçou ainda o gesto de Nuno Markl, que se ofereceu para decorar a casa de Bruninho.

“Além de quem o salvou agradeço ao meu querido vizinho João pelo espaço que lhe cedeu, ao Nuno Markl pela disponibilidade para colorir o abrigo e ao Bruno Nogueira pelo ser admirável que é. O Bruninho fica ao meu cuidado mas há outros a precisar de generosidade”, acrescentou.