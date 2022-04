João Manzarra revoltado com presença de animais em programa de Cristina Ferreira

João Manzarra mostrou-se neste domingo indignado com a presença de animais no estúdio do programa de Cristina Ferreira, na TVI, neste sábado à noite.

A “Noite de Cristina” continua a dar que falar. Depois da polémica, nas redes sociais, levantada por uma vaca se ter descontrolado em estúdio, agora é o apresentador da SIC João Manzarra a criticar o formado, que recriou o “baby shower” do menino Jesus, com algumas ovelhas.

Sem falar diretamente no programa da concorrência, João Manzarra, conhecido por ser um defensor dos animais, deixou subentendido que se referia ao programa da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

“Este cavalo é meu vizinho. Este cavalo tem a sua vida. Este cavalo não tem de ir a estúdio”, criticou João Manzarra, que deixou claro o seu papel no pequeno ecrã. “Essa é a minha vida!”, rematou o apresentador da SIC.