João Manzarra vive aventura na Suíça com amigos

João Manzarra viajou até à Suíça e, através das redes sociais, tem partilhado alguns momentos da jornada com os seguidores.

João Manzarra rumou até à Suíça, com dois amigos, e está a viver grandes aventuras. Nas redes sociais, o apresentador de “Vale Tudo”, da SIC, tem partilhado vários registos dos trilhos.

“Estamos a explorar alguns dos muitos lugares de incrível beleza natural que este país tem para oferecer. Começamos em grande, com o glaciar Aletch, o maior da Europa”, escreveuu na legenda de uma publicação.

Na caixa de comentários, os fãs já reagiram. “Que viagem incrível”, “Experiência muito fixe” e “Incrível! Tanto de belo, como de assustador” são alguns dos exemplos.

Esta não é a primeira vez que o apresentador parte numa aventura. No passado mês de agosto, João Manzarra esteve na América do Sul, onde viveu várias peripécias, nomeadamente nas Salinas Grandes, um deserto de sal na Argentina, considerado o segundo maior do mundo.