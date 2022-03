Futebolista do Sporting João Mário já foi pai: “Melhor dia da minha vida!”

João Mário já foi pai de Olívia. O futebolista do Sporting anunciou a chegada da filha, esta quinta-feira, 11 de fevereiro, nas redes sociais.

O “internacional” português, que está ao serviço dos “leões” por empréstimo do Inter (Itália), está radiante com a chegada da sua filha. No perfil de Instagram, o atleta partilhou uma fotografia ao lado de Olívia e da companheira, Marta Oliveira, depois do parto.

“10.02.2021! Melhor dia da minha vida! Obrigado, meu amor, Marta, pela maior benção das nossas vidas”, escreveu o desportista na legenda.

Rapidamente, na secção de comentários, o clube de Alvalade fez questão de dar os parabéns ao atleta e à família. “Mais uma Leoa na família! Parabéns”, pode ler-se na mensagem.

Destaque ainda para as palavras do irmão de João Mário. “Bem-vinda, minha afilhada lindaaaaa! Parabéns aos papás”, escreveu o também jogador de futebol Wilson Eduardo.

Ao contrário do que aconteceu recentemente com Rúben Neves, do Wolverhampton, que foi pai mas conheceu o bebé pelo telemóvel, João Mário esteve a apoiar a mulher.