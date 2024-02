João Monteiro assinala o Dia de São Valentim e Cristina Ferreira reage

Depois de Cristina Ferreira ter partilhado registos românticos com o namorado nas Maldivas, João Monteiro também assinalou o Dia de São Valentim.

O amor está no ar: no Dia de São Valentim, Cristina Ferreira partilhou alguns registos românticos com o namorado, capturados durante uma viagem às Maldivas, mas o tenista também não deixou passar o dia em branco.

Nas redes sociais, João Monteiro partilhou um vídeo da comunicadora a jogar ténis e escreveu: “Aljubarrota não fica longe”. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou e respondeu: “Foi capaz de pôr o meu pior vídeo no dia de hoje [ontem]. Isto vai ter retaliação”.

Recorde-se que foi há cerca de um mês, durante o evento “Cristina Talks”, que a apresentadora tornou público o relacionamento com João Monteiro, irmão do vencedor do “Big Brother 2023”, Francisco Monteiro.