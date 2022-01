João Montez comparado com príncipe herdeiro do Dubai durante viagem

João Montez foi comparado com o príncipe herdeiro do Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, durante a viagem ao Dubai.

O apresentador, de 30 anos, viajou até ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com Inês Gutierrez, esta quarta-feira, 7 de abril, e revelou um detalhe inusitado que está a acontecer durante as férias nas redes sociais.

Numa publicação no Instagram, esta quinta-feira à noite, 8 de abril, João Montez contou que tem sido comparado com o príncipe herdeiro do Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

“Hoje passaram o dia todo a dizer-me que sou igual ao Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro do Dubai. Contas bancárias à parte”, pode ler-se na publicação, pedindo ainda a opinião dos internautas.