João Montez eterniza nome da filha em tatuagem

Pai de primeira viagem, João Montez decidiu fazer uma homenagem à filha Maria Luísa e tatuou as iniciais do seu nome no braço.

O apresentador da TVI partilhou o momento através de um Instastory, ferramenta do Instagram. O rosto de entretimento mostrou que fez um coração com as letras “M” e “L” no centro.

“Para sempre ganhou outro significado”, escreveu.

Recorde-se que Maria Luísa é a primeira filha em comum com a também apresentadora Inês Gutierrez e que nasceu no dia 14 de abril.

Apesar de apenas um mês de vida os pais “babados” já escolheram uma alcunha para a bebé: Malu.