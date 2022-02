João Montez revela que regressaram as gravações de “Querido, Mudei a Casa”

João Montez informou, esta quarta-feira, 28 de abril, que regressaram as gravações do programa “Querido, Mudei a Casa”, da TVI.

Depois de ter revelado que as gravações da nova temporada foram interrompidas, devido à pandemia da covid-19, o apresentador, de 30 anos, mostrou-se feliz por estar de regresso ao trabalho.

“Chegar a casa, assim, depois de um dia intenso e já com a agradável sensaçãozita de que algo parecido com normalidade se começa a apoderar da minha rotina”, confessou o namorado da repórter Inês Gutierrez.

“Voltámos às gravações do ‘Querido, Mudei a Casa’ – finalmente! – com a equipa reunida de novo, em segurança e motivados para o que der e vier. Agora, nada nem ninguém nos para! Com tudo o que anda acontecer deste lado, na minha vida, ultimamente. Acho que já merecia este saborzinho bom”, acrescentou.

Recentemente, durante uma viagem ao Dubai com a namorada, João Montez foi comparado com o príncipe herdeiro do Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.