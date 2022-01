João Montez partilha momento em que contou aos amigos e familiares que vai ser pai

João Montez partilhou, este domingo, 17 de outubro, o momento em que contou aos amigos e familiares que vai ser pai pela primeira vez.

O apresentador da TVI publicou um vídeo no perfil da rede social Instagram, no qual compilou as reações dos vários amigos e familiares à notícia de que vai ser pai pela primeira vez.

“Estás a gozar? Não, não estamos. Era mesmo impossível não partilhar uma novidade destas, assim, desta forma. Com os nossos, com os de sempre. E era igualmente impossível não partilharmos este vídeo convosco, ok? ” começou por afirmar.

“Estas são as reações daqueles a quem gosto de chamar ‘o meu núcleo duro’. Provavelmente não os conhecem, nunca os viram, mas estas são as caras que aparecem antes e depois do barulho das luzes. Família e amigos que são casa. No fundo, aqueles que permitem o equilíbrio perfeito e que nos fazem ter os pés – sempre – agarradinhos ao chão”, prosseguiu.

“Só assim faz sentido! E aconteça o que acontecer nas nossas vidas, eles vão estar aqui, eu sei. Tal como estamos para eles. Confesso, gosto de os ter só para mim, daí não os partilhar mais vezes. Mas… esta aventura só faz sentido com eles. Hoje o destaque é vosso. A felicidade só faz sentido partilhada com vocês e porque sei que são muitas casas para ficar com a miúda ou com o puto!” rematou.

Lembre-se que este é o primeiro filho fruto da relação amorosa entre João Montez e Inês Gutierrez.