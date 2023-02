João Montez reage a alegado afastamento da TVI

João Montez reagiu, esta quinta-feira, 16 de fevereiro, ao alegado afastamento da TVI e à curiosidade dos internautas sobre projetos futuros.

O apresentador recebeu várias mensagens dos cibernautas questionando-o sobre se continua a trabalhar com a estação de Queluz de Baixo, ou também foi dispensado como Santiago Lagoá.

Face à onda de curiosidade e às notícias que têm saído na Imprensa, o comunicador esclareceu a sua situação no quarto canal, afirmando que vai estar no domingo nas celebrações do 30 anos da TVI.

“Depois de coisas assim e, face às mensagens e comentários que têm surgido e que me têm chegado – a menos que saibam de algo que eu e a direção da TVI não saibamos – vemo-nos no domingo”, começou por escrever.

O namorado de Inês Gutierrez explicou que se tratada de uma emissão “em direto da passadeira vermelha” para celebrar a data. “Na verdade, é só o que importa”, rematou o profissional da TVI.

João Montez decidiu, recentemente, deixou o “look” habitual e optou por cortar o cabelo curto. “A mudança. ‘Fresh, fresh, papi juan mamacita!’” escreveu, numa referência ao cantor colombiano Maluma.