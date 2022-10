João Montez reage a polémica de burla com o nome e imagem do apresentador e da TVI

João Montez reagiu à polémica de burla que terá envolvido o seu nome e imagem e do programa “Querido, Mudei a Casa”, emitido pela TVI.

O apresentador garantiu, no perfil de Instagram, que o problema está a ser tratado nos “devidos locais”. Contudo, o comunicador fez questão de esclarecer a situação que foi noticiada pela Imprensa, após várias mensagens de preocupação dos seguidores.

“Venho aqui falar-vos de um tema que, muito possivelmente, noutra ocasião qualquer, não falaria sobre ele, acho que não tem essa importância, mas dado que recebi muitas mensagens nos últimos dias…”, justificou referindo que não iria aprofundar o assunto.

“Isto surge porque o nome do programa do qual faço parte – e o meu próprio nome – surge associado a um outro assunto”, contou, adiantado de seguida: “Há uma empresa qualquer que usou indevidamente tanto a imagem como o nome do programa e de uma unidade de obras”.

O programa “Querido, Mudei a Casa”, conduzido por João Montez, é transmitido pela TVI às 10h00, aos domingos, e pela TVI Ficção às 19h00.