João Montez rendido após dia de aniversário: “Só posso agradecer pela vida que escolhi”

João Montez mostrou-se, esta sexta-feira, 18 de novembro, grato pela vida que escolheu depois de ter celebrado o dia de aniversário com as pessoas de quem mais gosta.

Um dia após ter celebrado os 32 anos, o apresentador da TVI fez questão de fazer, no perfil da rede social Instagram, um balanço do dia de festa.

“Tenho repetido a frase: ontem [quinta-feira] foi um dia cheio e… em cheio!” começou por apontar, referindo de seguida o programa do seu aniversário.

“Gravei, fui surpreendido enquanto gravava pela equipa, tive um almoço prazeroso com as minhas miúdas, recebi um presente do coração (a primeira obra de arte dela), andámos de teleférico, levei a minha filha pela primeira vez ao oceanário de Lisboa e valeu só pelo facto de vê-la delirar com tudo o que mexia e adormecer de tão estafada que estava”, contou.

No final do dia, o comunicador conseguiu reunir os amigos para festejarem consigo a data. “Reuni, assim de repente, à última hora – e para não variar – algumas das pessoas que mais me são importantes e brindámos”, acrescentou.

“Não parei. Estou agora a ler tudo o que me enviaram. Mas, de coração, só posso agradecer pela vida que escolhi e pelas pessoas que escolho, diariamente, incluir nela”, rematou João Montez, que é pai de Maria Luísa, fruto da relação com Inês Gutierrez.