João Mota brilha no “Dança Comigo”: “Rumo à final”

Mais um famoso na final do “Dança Comigo”: João Mota brilhou na pista, no passado domingo, e está entre os melhores do programa da RTP1.

“Que noite tão bonita”, resumiu o ator e manequim. “Depois de uma semana intensa, terminar assim é incrível!”, acrescentou.

Quero agradecer, primeiro a ti @ana.cardosooo pela entrega, pelo profissionalismo e paciência. Depois à @rtppt pelo convite para enfrentar este desafio. A toda a equipa @endemolpt , incansáveis e sempre generosos. Ao meu querido amigo @davidxavier.hairpro por estar sempre presente e à minha família e amigos que nunca me deixam sem suporte”.

“A maior riqueza da vida é o amor de quem nos rodeia, e essa é a minha maior vitória.

Parabéns a todos os meus companheiros @paulobattista_ @officialmiarose e @isabelfigueira.oficial . Foram maravilhosos! Rumo à final!”, rematou João Mota.