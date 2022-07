João Mota soma e segue na faculdade: “Estudei em todos os espacinhos”

Com a agenda cheia com o trabalho de ator e manequim, João Mota conseguiu conciliar estas duas atividades com os estudos e entrou no segundo ano da faculdade.

Em frente nos estudos. João Mota entrou no segundo ano da faculdade, depois de conciliar a vida académica com a profissão de ator e, ainda, de manequim.

O intérprete, que pode ser visto todas as noites, na SIC, na novela “Lua de Mel”, fez um balanço de um ano em cheio, que o permitiu chegar ao passo seguinte.

“A estratégia era estudar em todos os espacinhos de tempo livre possíveis, manter as horas de sono e acreditar… e resultou”, começou por escrever o ator nas redes sociais.

“A caminho do segundo ano!! Obrigado @universidadeautonomadelisboa por esta caminhada de partilha e crescimento”, rematou João Mota no perfil de Instagram.