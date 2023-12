João Moura Caetano sobre fim da relação: “Quero que a Luciana tenho tudo do melhor na vida”

João Moura Caetano foi convidado de Manuel Luís Goucha e falou sobre o relacionamento agora terminado com Luciana Abreu.

Pouco tempo após ser anunciado o possível noivado de Luciana Abreu e de João Moura Caetano, a relação entre os dois acabou. Esta terça-feira, 5 de dezembro, o toureio esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde falou sobre o romance agora terminado.

“A relação terminou e surgiram notícias que o dão como traidor, mentiroso, manipulador e controlador. Este é o homem que está à minha frente? Como é que um homem não sendo nada disto se sente ao ler noticias que o dão assim”, começou por questionar Goucha.

“Não me compete a mim estar a dizer o que é que surge. As palavras ficam para quem as diz e as atitudes ficam para quem as tem”, respondeu o toureiro.

“Simplesmente o que quero é seguir com a minha vida e que a Luciana tenha tudo do melhor possível na vida dela a todos os níveis, a ela e a toda a família, que sempre me receberam lindamente”, afirmou ainda.

João Moura Caetano confirmou ainda que é padrinho das filhas gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, de cinco anos.

“Tenho mais afilhados, graças a Deus. Sei bem o que é a responsabilidade de ser padrinho e nunca hei de fugir a elas, seja com quem for, é sempre um gosto”, frisou.

“Então, o que é que deseja à Luciana?”, questionou, por fim, Goucha. “Tudo de melhor a todos os níveis”, respondeu.