João Palhinha, futebolista do Sporting, revela que vai ser pai

João Palhinha revelou, esta sexta-feira, 6 de maio, que vai ser pai pela primeira vez, fruto da relação amorosa que mantém com Patrícia Palhares.

O futebolista do Sporting anunciou, no perfil de Instagram, que a companheira está grávida pela primeira vez. O atleta partilhou imagens do casal com a ecografia do bebé.

“O exame confirmou e marcou dois tracinhos. As borboletas na barriga são agora dois pezinhos”, escreveu João Palhinha na legenda.

O atleta dos leões casou-se no ano passado com Patrícia Palhares. Lembre-se que a companheira do futebolista participou no concurso de talentos “All Together Now”, emitido pela TVI.