João Palhinha partilha imagem ternurenta do filho em dia de estreia da Seleção Nacional

A 24 de outubro deste ano nascia João Maria, filho do futebolista João Palhinha e de Patrícia Palhares. O jogador partilhou uma imagem amorosa do bebé.

O recém-nascido completou um mês de vida esta quinta-feira, 24 de novembro, no mesmo dia em que a Seleção Nacional se estreou no Campeonato Mundial de Futebol, no Qatar, frente ao Gana, numa vitória por 3-2.

O jogador, que entrou na segunda parte do desafio, não conseguiu deixar passar em branco a ocasião e partilhou uma amorosa fotografia do menino com um “babygrow” da Seleção.

Já Patrícia Palhares fez uma publicação no seu perfil em que assinala o aniversário do recém-nascido. “Um mês de vida. Durmo o dia todo e festejo a noite toda”, brincou.