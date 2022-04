João Paulo Rodrigues confessa: filha teve crises de epilepsia

João Paulo Rodrigues revelou que uma das filhas teve crises de epilepsia. O ator e cantor adiantou que o problema foi desaparecendo.

João Paulo Rodrigues esteve à conversa para o “podcast” de Catarina Miranda, “Só Mais Cinco Minutos” e, entre várias revelações, adiantou que uma das filhas, Rita, teve crises de epilepsia.

“Houve uma altura em que a minha filha Rita tinha crises de epilepsia”, começou por contar. “Este tipo de epilepsia tem que ver com a imaturidade do cérebro e com a idade, desaparece mesmo”, informou.

Segundo o apresentador da RTP1, Rita, com 11 anos, “começa a ter convulsões quando adormece ou está para acordar”.

O também apresentador é, ainda, pai de Sofia, de quatro anos, também fruto da relação terminada com Juliana Marto.

A nível profissional, e depois de gravar para a RTP1 o programa “Não Te Esqueças da Letra”, João Paulo Rodrigues e Pedro Alves vão começar a trabalhar em agosto no novo filme passado no Curral de Moinas.