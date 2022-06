João Paulo Rodrigues confessa que engordou cinco quilos com “Chef’s da Nossa Terra”

João Paulo Rodrigues confessou que ganhou mais cinco quilos com a apresentação do programa “Chef’s da Nossa Terra”, da RTP1, ao lado de Isabel Silva.

O apresentador contou, à revista “TV Guia”, que engordou cerca de cinco quilos desde que está a conduzir o formato das tardes de domingo da estação pública.

“Porque se há coisa que faço nestes programas é comer e beber. Mas sinto-me melhor agora do que aos 30 anos. Mantenho a minha cabeça a funcionar e o meu corpo a bombar. Parar é mau”, disse.

Com a condução de “Chef’s da Nossa Terra” e “Missão 100% Português”, o também ator referiu que não gosta de estar parado e também vai voltar a fazer espetáculos com Pedro Alves.

“Não vou dizer que estou sempre com a bola lá para cima, a ‘carborar’. Mas cansa-me mais estar parado, à espera de fazer coisas, do que estar a trabalhar. Faço televisão desde 2003 ou 2004 e o meu registo sempre foi este, com projetos e sem deixar a dupla de comédia, que faz parte da minha estrutura”, prosseguiu.

O apresentador adiantou que, com tanto trabalho, está parte da semana em Lisboa e outra em Leiria para estar com as filhas, Sofia e Rita, fruto do antigo relacionamento com Juliana Marto.