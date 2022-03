João Paulo Rodrigues dá música na quarentena com “Rock no Sofá”

Com o país a viver em estado de emergência, e numa altura em que todos se reinventam, João Paulo Rodrigues criou o “Rock no Sofá”.

O ator da SIC, comediante e cantor uniu-se a músicos amigos e juntos interpretam temas de “rock” e “funk” animados, várias vezes por semana, que apresentam nas redes sociais, sempre pelas 22.00 H.

Esta “banda” criada em isolamento social compõe a versão live de todos os temas e conta com um núcleo duro de cinco músicos: guitarrista, baixista, baterista, teclista e a voz de João Paulo Rodrigues.

A partir do sofá de casa de cada um, já partilharam temas icónicos de nomes como Simple Minds, Duran Duran, Robbie Williams, Whitesnake ou Justin Timberlake e prometem continuar a surpreender com novos temas.

O resultado são momentos de liberdade musical, improviso, entretenimento e “rock and roll”: “Para mim está a ser mais do que um projeto de quarentena. Cantar é, provavelmente, o que mais me enche a alma. Faz-me muito feliz poder fazê-lo nesta fase. Apesar de serem vídeos caseiros está a ser fabuloso porque o feedback das pessoas, que me chegam de toda a parte do mundo, desde Moçambique à Austrália e portugueses espalhados pela Europa, tem sido brutal e inesperado!”, refere João Paulo Rodrigues sobre este “Rock no Sofá”.

Acompanhe o “Rock no Sofá”:

Facebook: https://www.facebook.com/JPRoficial/

Instagram: https://www.instagram.com/joaopaulorodrigues.oficial/?hl=en

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCp0Z6jekft1Jl4LG080knLQ