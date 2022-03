João Paulo Rodrigues dá primeiro concerto no Coliseu do Porto

Num concerto em nome próprio, João Paulo Rodrigues vai atuar pela primeira vez, no Coliseu do Porto, a 1 Outubro, às 21h30. Neste espetáculo parte da bilheteira reverte para o IPO do Porto.

É a propósito do Dia Mundial da Música que o humorista e apresentador sobe ao palco de uma das salas mais icónicas do país, com temas originais como “Castelo de Cartas”, “Teu” e versões de várias canções internacionalmente conhecidas.

“É a primeira vez que faço algo assim, desta dimensão. Estar em palco em nome próprio, com as minhas músicas. E para esta estreia, nada melhor do que ter os amigos ao meu lado. No palco e na plateia, a comemorar um dia especial, o Dia Mundial da Música! Há muito tempo que queria juntar amigos e celebrar a música!” partilha João Paulo Rodrigues.

O também humorista vai apresentar ao público o novo tema de Rita Guerra, “Por Mim”, um dueto com o próprio. Na noite do Coliseu, ainda vão subir a palco David Antunes e o Saint Dominic’s Choir.

Apresentador e humorista, nunca escondeu a sua paixão pela música e foi em 2012 que surpreendeu o país com a suz voz, ao vencer o programa “A Tua Cara Não Me É Estranha”, da TVI.