João Paulo Rodrigues diz que não vai para novo e quer descansar mais

Entre programas na televisão e muitos espetáculos ao vivo, João Paulo Rodrigues admite que tem de ter mais tempo para descansar.

Sempre de um lado para o outro, entre as gravações do programa “Missão: 100 por cento português”, da RTP1, e os espetáculos ao vivo por todo o país e no estrangeiro – ao lado de Pedro Alves -, João Paulo Rodrigues admite que é altura de parar. É que ainda há os passeios de aviões, depois de ter tirado o curso de piloto.

“Quero descansar mais um bocadinho, estar com as minhas filhas. Agora, vou começar a lançar as músicas do meu álbum e quero pô-las cá para fora”, disse o apresentador à revista “TV 7 Dias”.

“Quero aprender a descansar mais, porque andamos sempre num ritmo muito acelerado e há dias em que eu não paro, porque vou de um espetáculo para um programa de televisão, e vice-versa. E eu já não vou para novo, tenho que aprender a descansar”, rematou João Paulo Rodrigues.