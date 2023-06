João Paulo Rodrigues e Pedro Alves animam Careto AirShow23

Os atores e músicos João Paulo Rodrigues e Pedro Alves vão marcar presença no final da semana no Careto AirShow23, que vai ter 15 exibições aéreas, com destaque para a demonstração de um jato histórico, dos anos 60.

O evento decorre nos dias 23, 24 e 25 de junho, tendo como dia principal (quando acontece o Festival Aéreo), o dia 24 de junho, sábado.

No ano em que o Aero Clube de Bragança (ACB) assinala 60 anos de existência, o Careto AirShow vai ter uma edição especial, garantindo “o melhor cartaz de sempre”, de acordo com a organização.

Na vertente social o programa do Careto AirShow23 está cheio de novidades, a começar pelo espetáculo de humor a realizar na noite de 23 de junho, com “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”, interpretados pelos atores e músicos João Paulo Rodrigues e Pedro Alves.

O primeiro, um amante da aeronáutica civil, aceitou o convite para apadrinhar o evento e surge, assim, como o padrinho do Careto AirShow23, envolvendo-se em toda a organização e promoção do evento.

Na noite de 23 de junho, noite de São João, a festa começa pelas 19.30 H com uma sardinhada, às 22.00 H atuam os comediantes e, a partir das 23.30 H, acontece um arraial popular. No sábado, dia 24, a noite é dedicada à festa “Oitentamente”.

Em permanência há animação dos tradicionais Caretos, bem como tasquinhas com serviço de refeições tipicamente transmontanas e bares.

São 15 as exibições aéreas previstas, com destaque para a performance acrobática de Ramon Alonso, com títulos de Campeão do Mundo e Campeão da Europa, e Jorge Macias, com título de Campeão de Espanha, representando este país em inúmeras competições internacionais, nomeadamente, o FAI World Formation Aerobatic Championships.

As exibições aéreas arrancam após a passagem sobre o Aeródromo de Bragança de uma patrulha de F16 da Força Aérea Portuguesa, marcada para as 14.45 H. Segue-se a atuação dos Patrulha Fantasma, duas aeronaves completamente distintas. Há o salto dos Paraquedistas caretos, que já se tornaram numa das imagens identificativas deste festival e a demonstração do Jato histórico acontece antes de arrancarem as acrobacias. Depois da demonstração o piloto abre a possibilidade de realizar visitas.