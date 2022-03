João Paulo Rodrigues e Pedro Alves preparam-se para animar as redes sociais com espetáculo de comédia em direto.

Ainda a seguir as indicações para prevenção da Covid-19, os humoristas estarão em direto no Facebook no próximo domingo, dia 17 de maio, às 23 horas, para entreter os internautas.

De recordar que a dupla Quim Roscas e Zeca Estacionâncio rouba gargalhadas há cerca de um mês com os espetáculos de comédia.