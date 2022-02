João Paulo Rodrigues mostra-se a pilotar um avião em semana de estrear novo programa na RTP

Depois dos saltos de paraquedas, de que é um amante confesso, o apresentador da RTP1 já ganhou asas e começou os primeiros voos. Segue-se o novo programa de televisão, já neste domingo.

A voar. Foi desta forma que começou uma das manhãs de João Paulo Rodrigues, que sobrevoou a zona da Costa de Caparica, na margem sul do Tejo, com a Ponte 25 de abril no horizonte.

“Fomos andar de avião! Pronto!” anunciou o apresentador da RTP1 – que ainda pode ser vista na SIC, na série “Golpe de Sorte” -, no perfil de Instagram.

As mensagens de parabéns pela conquista das “asas” foram muitas, com destaque para o incentivo de Vera Fernandes, animadora das “Manhãs” da Rádio Comercial e futura companheira de “Jota” no novo programa da RTP1 “Hoje é Domingo”, que se estreia no próximo dia 1 de novembro.

Trata-se do novo formato das tardes de final de fim de semana da estação pública que promete ser bem-disposto, imprevisível, com boa música, humor, convidados especiais e jogos inovadores.