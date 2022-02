João Paulo Rodrigues termina relação com Ana Amaro: “Já não tenho namorada”

João Paulo Rodrigues terminou a relação amorosa com Ana Amaro. O apresentador da RTP1 confessou a Herman José que já não tem namorada.

João Paulo Rodrigues foi um dos recentes convidados de Herman José. No programa da RTP1, “Cá por Casa”, o apresentador dos domingos do canal – e que também pode ser visto na SIC na série “Golpe de Sorte” no papel de “Tino” -, confessou que já não namora com a médica Ana Amaro.

“Tive uma namorada, mas já não tenho”, começou por referir.

“Estou a aprender a estar comigo, sozinho, e acho que é uma fase da vida importante, que estou a fazer questão de curtir ao máximo”, rematou o comunicador, que tem duas filhas, Rita e Sofia, de uma relação anterior com Juliana Marto.