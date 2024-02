João Paulo Sousa admite: “Ainda estou nas nuvens quanto a isto de ser pai”

Há um ano, a vida de João Paulo Sousa ganhou um novo significado com o nascimento do filho. Nas redes sociais, assinalou o aniversário do pequeno Leonardo.

O pequeno Leonardo completou o primeiro ano de vida e, nas redes sociais, o pai, João Paulo Sousa, fez questão de assinalar a data especial.

Numa fotografia onde surge com o bebé ao colo, o apresentador da SIC escreveu: “Foi a primeira vez que me emocionei a ouvir cantar os parabéns. Ainda estou nas nuvens quanto a isto de ser pai”.

“E ainda não sei lidar com o facto de o meu filho crescer. Temos tanta coisa para viver e aprender juntos, Leo”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Muitos Parabéns! Tão grande que está o Leo!”, “Cada fase é uma emoção diferente. Aproveita porque passa muito rápido” e “Que lindos” são alguns dos exemplos.