João Paulo Sousa aproveita descanso a dois pela primeira vez em três meses

Depois de ter sido pai do pequeno Leonardo, João Paulo Sousa e a mulher aproveitaram a primeira saída a dois nos últimos três meses.

Descanso em Oleiros. João Paulo Sousa e a mulher saíram de Lisboa e rumaram a uns dias de descanso, os primeiros a dois depois do nascimento do pequeno Leonardo, de três meses.

“Primeiro momento a dois dos últimos três meses”, começou por escrever o radialista e apresentador da SIC no perfil de Instagram. “Com direto a Spa e massagem”, acrescentou.

“E já na companhia do Leonardo, finalmente voltei a comer um maravilhoso cabrito estonado e terminar o almoço com uma aguardente de medronho (…) na generosíssima companhia do Chef André Ribeiro, a quem já andava a prometer uma visita desde 2021!”

“Temos um país do outro mundo, com comida e gente do outro mundo. Fica a promessa de uma próxima visita a Oleiros”, rematou João Paulo Sousa.