João Paulo Sousa elogia Ruy de Carvalho: “Humildade e humanismo inspirador”

João Paulo Sousa elogiou publicamente, esta sexta-feira, 18 de novembro, o ator Ruy de Carvalho. “Humildade e humanismo inspirador”, afirmou.

O locutor recebeu o ator no programa “Era o Que Faltava” para uma emissão marcada para as 20h00 na Rádio Comercial. O também apresentador fez questão eternizar o momento com o intérprete nas redes sociais.

“95 anos de vida. 80 de carreira. Lucidez de jovem. Humildade e humanismo inspirador”, escreveu o radialista.

João Paulo Sousa entrevistou o artista naquele que foi o último programa da temporada, tal como revelou o locutor.