João Paulo Sousa fala sobre saída de Maria Botelho Moniz

João Paulo Sousa reagiu publicamente à mudança da amiga e colega Maria Botelho Moniz da SIC para a TVI, com uma homenagem ternurenta.

Foi a notícia desta sexta-feira: Maria Botelho Moniz deixa o vínculo profissional com a SIC para assinar com a TVI. Neste momento, o apresentador fez questão de deixar uma mensagem especial.

“Já trabalhei com pessoas incríveis ao longo destes 13 anos a fazer televisão! Mas a Maria foi a pessoa com quem estive mais horas em direto e cada minuto dessas centenas de horas em direto eram como telepatia em que cada um sabia perfeitamente o que é que o outro ia fazer e dizer a seguir! Isso é especial. Assim como a Maria é especial, como ser humano e como colega”, escreveu, no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9Z5HCiAT7Z/

“Durante muitos anos foi minha professora e irmã mais velha, nos bons velhos tempos de ‘Curto Circuito’. Transmitimos centenas de concertos na SIC Radical. E sempre que eu apresentava um festival de verão vou-me lembrar de ti e pensar: Obrigado, Maria, por tantos e tão bons momentos! Devo-te muito do profissional que sou hoje, porque sempre foste um exemplo de dedicação e esforço! Onde quer que seja: sê feliz”, rematou.