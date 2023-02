João Paulo Sousa faz revelação sobre Diana Chaves: “Como fica a amizade depois disto?”

João Paulo Sousa decidiu fazer uma brincadeira com Diana Chaves e revelou um segredo escondido pela atriz e apresentadora no camarim.

O apresentador e radialista foi um dos convidados do matutino “Casa Feliz”, na SIC, apresentado por João Baião e Diana Chaves, e momentos antes de entrar no programa decidiu gravar um vídeo no camarim da comunicadora.

“Diana Chaves, como fica a nossa amizade depois disto?”, questionou ainda em tom de brincadeira.

“Hoje vou à ‘Casa Feliz’ e estou aqui no camarim da Diana Chaves porque deixei cá a minha roupa. Decidi fazer um teste à minha amizade com a Diana. Não leves a mal, ok?”, disse ainda. “Gostava de vos mostrar que Diana Chaves usa chinelos de unicórnio”, atirou referindo ainda que estes chinelos são do tamanho 36/37.