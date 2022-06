João Paulo Sousa feliz por fazer parte do programa “All You Need Is Love”

João Paulo Sousa mostrou-se feliz por fazer parte do novo programa “All You Need Is Love”, que vai voltar à antena da SIC.

O apresentador, de 33 anos, vai integrar o formato no regresso ao pequeno ecrã depois de mais 20 anos de ausência. No perfil de Instagram, o comunicador mostrou-se contente com o desafio.

“Os sorrisos de quem vai começar a espalhar amor pelo país”, escreveu, apelando a que as pessoas que conheçam histórias de amor para contar se candidatem.

Fátima Lopes foi a escolhida pelo diretor de Programas, Daniel Oliveira, para conduzir o formato novamente.

Recorde-se que no programa a equipa de produção percorre Portugal à procura de encontros e reencontros entre casais.

Antes de Fátima Lopes foi a atriz Lídia Franco a apresentar o formato, cuja música é um dos maiores sucessos dos Beatles. O programa foi emitido pelo terceiro canal entre 1994 e 1997.