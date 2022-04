João Paulo Sousa festeja data especial no “paraíso”

João Paulo Sousa mudou-se temporariamente para Oleiros, Castelo Branco, para desfrutar de uma viagem a dois com a mulher, Adriana Gomes, que celebrou o seu aniversário.

O apresentador do programa da SIC “Domingão” aproveitou os dias de férias para aproveitar um barco-casa no rio Zêzere. No perfil de Instagram, o comunicador partilhou um vídeo do local.

“No paraíso a celebrar o aniversário de quem me atura há 16 anos!” escreveu João Paulo Sousa.

Lembre-se que o apresentador da SIC e a companheira trocaram alianças em 2016. No entanto, o casal mantém o relacionamento amoroso há 16 anos.