João Paulo Sousa regressa às escolas com “Isso é Psicológico”

Com o regresso às aulas, também João Paulo Sousa está de volta com o projeto “Isso é Psicológico” pelas escolas de Portugal.

As aulas já regressaram. Assim como as rotinas. Para acompanhar esse retorno às escolas, João Paulo Sousa também volta ao ensino. Não como aluno, mas sim com a divulgação de “Isso é Psicológico” pelas escolas de todo o país.

Este projeto pedagógico, de autoria do apresentador da SIC e radialista, tem como missão promover a saúde mental e tem como público-alvo os alunos do terceiro ciclo do Ensino Básico e Secundário. “Isso é Psicológico” aborda questões como o bem-estar físico, mental e social, a ansiedade, a discriminação, o “bullying”, entre outros temas.

“É uma ferramenta que fará refletir a quem o lê, sobre o ‘eu’ e sobre os ‘outros’, ao mesmo tempo que irá colocar em ‘ação’, pronto para agir perante comportamentos que reforçam o sentimento de incompreensão, vergonha, ou desvalorização sobre o tema”, lê-se em comunicado.

De relembrar que João Paulo Sousa assinalou, recentemente, o marco de 15 anos a trabalhar na SIC.